SONDAGE EXCLUSIF - Législatives : Marine Le Pen remporterait la 11e circonscription du Pas-de-Calais dès le premier tour

Mais une seconde règle s'applique : pour retrouver son siège de parlementaire dès le premier tour, elle doit aussi obtenir au moins 25% des voix d'inscrits. Plus l'abstention est forte, moins les prétendants à l'Hémicycle ont donc de chances de se qualifier dès le premier tour. D'où les sueurs froides que suscite le scénario d'une très forte abstention pour la candidate du RN. En 2017, l'abstention grimpait déjà à 53,33% au premier tour dans cette circonscription et les sondages menés à l'échelle nationale ne sont pas plus optimistes pour cette année.

Mais selon l'Ifop, "compte tenu des rapports de force mesurés au premier tour, l’hypothèse d’un second tour parait à ce stade improbable". Si elle venait tout de même à se confirmer dans le cas d'un duel face à son adversaire de la Nupes, Marine Le Pen parviendrait également à obtenir le siège, à 56% des voix contre 44%. En cas de face-à-face avec la candidate de la majorité, un scénario encore plus improbable, la candidate du RN l'emporterait aussi, avec une avance bien plus confortable : 63% à 37%.