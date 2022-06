SONDAGE EXCLUSIF : moins d'un Français sur trois convaincu après l'allocution d'Emmanuel Macron

Sur le fond, l'ouverture politique proposée par Emmanuel Macron est ressentie différemment selon les publics interrogés. 62% des Français se déclarent en faveur de l'arrivée de personnalités venant de la société civile dans un éventuel nouveau gouvernement. Du côté des sympathisants de Renaissance, le parti présidentiel, on souhaiterait un arc allant de ministres socialistes (61% favorables) aux Républicains (83% favorables), avec des membres de la formation politique présidentielle.

En outre, 80% des sympathisants de Renaissance sont contre l'arrivée de membres du RN au gouvernement. Du côté de la Nupes, quatre personnes sur cinq sont contre. Les Républicains sont, eux, plus divisés. 87% d'entre eux souhaitent que le prochain gouvernement comporte des personnalités issues de leur formation politique. Ils sont en plus 6 sur 10 de la formation de droite à souhaiter la présence de ministres Renaissance et du Rassemblement national.