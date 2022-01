EXCLUSIF - Présidentielle 2022 : découvrez les résultats de notre sondage quotidien du 31 janvier

Qui est en tête ? Qui prend l'avantage à gauche ? Qui perd des points ? Tous les jours jusqu'au scrutin grâce à son partenaire Ifop-Fidicual, LCI propose une photographie en temps réel des rapports de force entre les candidats à l'élection présidentielle.

Les résultats de ce "rolling", publiés tous les jours à 17 heures, permettent tout au long de la campagne d'avoir une idée plus précise des évolutions des scores des candidats. Comment ont-ils évolué par rapport à la veille ? Voici les résultats de ce lundi 31 janvier, à 69 jours du 1er tour, et au lendemain d'un week-end marqué notamment par le coup de colère de Marine Le Pen à destination de ceux de son camp qui voudraient rallier Eric Zemmour et du verdict de la primaire populaire, sacrant Christiane Taubira.

Si l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, voici quelles seraient les intentions de vote des Français au premier tour, en classant les candidats du meilleur au moins bon score :

- Emmanuel Macron, 24% (=)

- Marine Le Pen, 17,5% (-0,5)

- Valérie Pécresse, 16,5% (=)

- Eric Zemmour, 13,5% (=)

- Jean-Luc Mélenchon, 9,5% (=)

- Yannick Jadot, 5% (-0,5)

- Christiane Taubira, 4% (=)

- Anne Hidalgo, 3,5% (=)

- Fabien Roussel, 3,5% (+0,5)

- Nicolas Dupont-Aignan, 1,5% (+0,5)

- Jean Lassalle, 1% (=)

- Philippe Poutou, 0,5% (=)

- Nathalie Arthaud, 0% (=)

- Hélène Thouy, 0% (=)