Présidentielle 2022 : découvrez les résultats de notre sondage quotidien du 4 février

Au second tour, en cas d'affrontement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, dans un remake de 2017, l'actuel président de la République l'emporterait avec 55,5% (+0,5) des voix. Face à Valérie Pécresse, il serait élu avec 56% (+1) des suffrages.

À noter également : 65% (+0,5) des électeurs prévoient d'aller voter au premier tour de l'élection présidentielle.

Méthodologie : Un sondage "rolling" est une enquête en continu réalisée sur le principe d'un cumul glissant de vagues d'enquêtes quotidiennes. La vague d'enquête du jour est cumulée avec les vagues des deux jours précédents dans le cadre d'un échantillon agrégeant au total environ 1500 personnes. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1503 personnes, représentatif de la population résidant en France métropolitaine âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 1er au 4 février 2022. La marge d'erreur est comprise entre 1,1 et 2,5 points.