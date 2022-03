Mélenchon conforte sa 3e place derrière Le Pen et Macron, selon notre sondage quotidien du 30 mars

À 11 jours du premier tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron confortent leurs premières places dans les sondages, à bonne distance de leurs adversaires. Derrière eux, Jean-Luc Mélenchon confirme sa 3e position et atteint pour la première fois la barre des 15%, à près de 5 points de Valérie Pécresse et Eric Zemmour, à égalité à 10,5%.

Tous les jours jusqu'au scrutin, grâce à notre partenaire Ifop-Fiducial, nous vous proposons une photographie en temps réel des rapports de force entre les candidats. Les résultats de ce "rolling", publiés quotidiennement, permettent, tout au long de la campagne, d'avoir une idée précise des évolutions des scores des candidats. Voici les résultats de ce mercredi 30 mars.

Si l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, quelles seraient les intentions de vote des Français au premier tour, en classant les candidats du meilleur au moins bon score ?