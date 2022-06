SONDAGE EXCLUSIF - Législatives : dans le Var, Eric Zemmour devant le RN mais derrière Ensemble!

Mais de toutes les manières, aucun des deux partis ne parviendrait à remporter la circonscription in fine, malgré des résultats attendus serrés. En cas de second tour opposant Sereine Mauborgne à Eric Zemmour, scénario le plus probable, le rapport de force serait le plus tendu : la députée sortante macroniste l'emporterait avec tout juste 51% des voix. Si Philippe Lottiaux emboîte le pas au patron de Reconquête! et se retrouve en duel face à la candidate Ensemble!, celle-ci gagnerait avec 53% des suffrages, soit une marge légèrement plus élevée en sa faveur. En 2017, le prétendant du RN avait déjà affronté Sereine Mauborgne, qui l'avait défait avec 54,65% des voix au second tour.