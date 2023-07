La confiance envers Emmanuel Macron et Élisabeth Borne en légère hausse

Une tendance en légère hausse. Quelques jours après le remaniement, la cote de confiance d'Emmanuel Macron est en augmentation. D'après le baromètre Toluna-Harris Interactive pour LCI, 42% des Français font confiance au chef de l'État. C'est deux points de plus qu'il y a un mois, et trois points de plus qu'au moment de la promulgation de la réforme des retraites, mais sept points de moins qu'au moment de sa réélection en tant que président de la République, en avril 2022.

Dans le détail, Emmanuel Macron reste largement soutenu par sa base. 87% des sympathisants de la majorité présidentielle (Renaissance, MoDem, Horizons) lui font confiance (-3). Le chef de l'État garde aussi la confiance d'une majorité de sympathisants des Républicains (56%, +3). Toujours selon ce sondage, 40% des sympathisants de la France insoumise lui font également confiance (+10), tout comme 33% des Socialistes (-8), 30% des Écologistes (-6) et 23% des proches du Rassemblement national (=).