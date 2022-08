La cote de confiance d'Elisabeth Borne en hausse malgré un été plutôt discret

Elle n'a pas été la membre du gouvernement la plus audible ni la plus au front cet été. Pourtant, la Première ministre Elisabeth Borne voit sa cote de confiance progresser de 3 points pour atteindre 47%, selon une étude Harris interactive pour LCI publiée ce vendredi 26 août. Si jusqu’à présent la confiance dans la cheffe du gouvernement était indexée sur celle exprimée à l’égard du président, ce mois-ci elle s'en émancipe pour progresser bien plus que lui. En effet, si la cote de confiance des Français envers Emmanuel Macron reste un point plus importante que celle d'Elisabeth Borne, à 48%, il ne gagne qu'un point par rapport au précédent baromètre.