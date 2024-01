SONDAGE LCI - 47% des Français affirment faire confiance à Gabriel Attal

D'après un sondage Harris Interactive pour LCI, 47% des Français affirment faire confiance au Premier ministre Gabriel Attal. Il a 8 points de plus que le président de la République Emmanuel Macron.

Gabriel Attal démarre son parcours de Premier ministre avec la confiance de près de la moitié des Français. Dans le baromètre de confiance politique de Toluna Harris Interactive pour LCI, 47% des interrogés indiquent faire confiance au nouveau chef du gouvernement, déjà sous le feu des projecteurs avec la crise du monde agricole. Un niveau plus élevé qu'Élisabeth Borne le mois dernier (34%), mais légèrement plus bas que ce que Gabriel Attal obtenait en décembre 2023 en tant que ministre de l'Éducation nationale (50%).

Dans le détail, si Gabriel Attal obtient la confiance des sympathisants du gouvernement (88%), il recueille aussi une majorité de soutiens du côté des Républicains (60%) et des Écologistes (51%). C'est en revanche plus compliqué du côté des Insoumis (38%), des Socialistes (38%) et du Rassemblement national (31%).

Cote de confiance stable pour Emmanuel Macron

Surtout, la confiance des Français envers Gabriel Attal est bien supérieure à celle enregistrée pour Emmanuel Macron. Toujours d'après ce baromètre, 39% de la population affirme faire confiance au chef de l'État. C'est un point de moins qu'en décembre 2023, et au même niveau qu'au moment de la promulgation de la réforme des retraites. À titre de comparaison, le président de la République recueillait la confiance de 49% des Français au moment de sa réélection (et 57% en mai 2017).

Si les sympathisants du gouvernement lui sont toujours favorables (90%, +5), Emmanuel Macron chute notamment chez les sympathisants des Républicains (44%, -13) et des Insoumis (35%, -8), tandis qu'il reste stable chez ceux des Socialistes (40%, -1), des Écologistes (32%, =) et du Rassemblement national (17%, =).

Parmi les ministres, Bruno Le Maire (Économie, 41%, +4), Gérald Darmanin (Intérieur, 39%, +3), et Sébastien Lecornu (Armées, 37%, +2), tous reconduits lors du précédent remaniement, occupent le podium de la confiance des Français. À noter l'apparition de la ministre de la Culture Rachida Dati à la quatrième place (31%).

Édouard Philippe (41%, +1), Jordan Bardella (38%, =) et Marine Le Pen (37%, -2) restent stables dans le baromètre pour les personnalités politiques en dehors du gouvernement.

Enquête réalisée par Toluna Harris Interactive pour LCI, en ligne entre le 23 et le 25 janvier 2024, auprès d'un échantillon de 1137 personnes représentatif des Français de plus de 18 ans. La méthode des quotas a été utilisée. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points.