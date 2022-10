SONDAGE LCI - La cote de confiance d'Emmanuel Macron et Élisabeth Borne encore en baisse

Une confiance qui continue de s'éroder doucement. "Moins 1 et moins 3. Telles sont les évolutions de la confiance en Emmanuel Macron (45%) et en Elisabeth Borne (42%)", rapporte, lundi 31 octobre, le baromètre mensuel de l'institut Toluna Harris Interactive et Euros Agency, en partenariat avec LCI. "Celles-ci non seulement baissent, non seulement poursuivent le mouvement relevé fin septembre, mais également marquent un record depuis l'élection présidentielle", note le directeur délégué d'Harris Interactive Jean-Daniel Lévy au sujet de cette enquête réalisée après le vote des motions et de censure et pour partie après l'interview du chef de l'État, mercredi 26 octobre, dans l'émission politique "L'Événement" sur France 2.

Concrètement, le socle d'Emmanuel Macron n'évolue guère. Au sein de la majorité présidentielle, le locataire de l'Élysée demeure fortement plébiscité (92%, -4 points par rapport à septembre). Si, sans surprise, il suscite de la défiance du côté de la Nupes (33% à -8 chez les sympathisants LFI et 48% à -4 du côté du PS), l'enquête ne montre pas de remontée de confiance de la part des électeurs se situant à droite sur l'échiquier politique (47%, -10). En revanche, sa cote de confiance rebondit chez les sympathisants Reconquête! (16%, +4) et EELV (49%, +6). Une embellie encore plus marquée du côté des partisans du RN (28%, +11).