SONDAGE LCI - Retraites : 70% des Français pas convaincus par l'intervention d'Emmanuel Macron

Cette étude flash confirme par ailleurs un soutien toujours très important de la population française au mouvement de mobilisation. Ainsi, 67% affirment soutenir le mouvement, 11% se montrent indifférent et 22% s'y opposent. Concernant l'utilisation de la violence, qui s'est manifestée de manière plus récurrente dans les rassemblements depuis le recours au 49.3 à l'Assemblée nationale, 20% expriment leur soutien, tandis que 80% des personnes interrogées désapprouvent les incendies, les dégradations de mobilier urbain ou de banques et les heurts entre manifestants et forces de l’ordre.

Sondage Harris interactive pour LCI, réalisé en ligne le 22 mars 2023, après l'interview télévisée d'Emmanuel Macron sur TF1 et France 2 suite à l'adoption par le Parlement de la réforme des retraites, auprès d'un échantillon de 1009 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.