Le Rassemblement national, grand gagnant de la réforme des retraites

Surtout, le parti dirigé par Jordan Bardella voit son score augmenter chez les employés (+10 points) et chez les ouvriers (+5 points), devenant incontestablement le parti des classes populaires. "Mais ses scores augmentent aussi considérablement dans d’autres catégories de la population, jusqu’ici moins 'acquises' au Rassemblement national", à savoir les artisans, commerçants et chefs d'entreprise (+15 points), et les professions intermédiaires (+12 points). "C’est donc un double mouvement qui est en train de s’opérer actuellement : le Rassemblement national se renforce indéniablement dans des catégories de population où il était déjà auparavant extrêmement fort, mais est également en train de ramener à lui d’autres catégories de population, au point de ressembler de plus en plus à un parti de gouvernement", lit-on dans l'étude.

Auprès de l'AFP, son auteur Antoine Bristielle confirme que "le RN bénéficie de la séquence des retraites car il est à la fois perçu comme sérieux et antisystème dans l'opinion publique, et a affiché une attitude de compromis lorsque LFI a été vue comme trop radicale". Il estime également que cette crise bénéficie au parti de Marine Le Pen comme celle des Gilets jaunes lui avait permis de réaliser de meilleurs scores qu'attendus aux élections européennes de 2019. Le Rassemblement national sait capitaliser sur les crises politiques et sociales.