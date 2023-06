Sondage : près des deux tiers des Français souhaitent la démission d'Elisabeth Borne

De quoi continuer d'alimenter les spéculations, alors que la majorité relative du parti présidentiel à l'Assemblée nationale pèse toujours sur la suite du quinquennat et sur le sort d'Elisabeth Borne à Matignon. En attendant, la Première ministre était dans sa circonscription du Calvados samedi 17 juin. Sur le marché des Monts d'Aunay, une habitante n'a pas hésité à l'interroger sur son avenir. "Madame, je voulais vous demander : est-ce que vos jours sont comptés ?", ce à quoi la Première ministre a répondu : "Moi, j'avance", joignant alors le geste à la parole.

*Sondage Odoxa-Backbone pour Le Figaro réalisé via un questionnaire en ligne administré entre le 14 et 15 juin auprès d'un échantillon de 1005 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.