Sondage : près de trois Français sur quatre mécontents d'Emmanuel Macron

Sa popularité continue de baisser. Près de trois Français sur quatre sont mécontents d'Emmanuel Macron, selon un sondage de l'Ifop pour le Journal du Dimanche publié ce samedi.

Selon ce baromètre mensuel, seulement 26% des personnes interrogées se disent satisfaites du chef de l'État, soit une baisse de deux points par rapport au mois de mars, et de 15 points depuis sa réélection en avril 2022. Mais ça n'est pas le plus bas niveau pour Emmanuel Macron, qui a déjà atteint les 23% d'opinions positives en décembre 2018, au plus fort de la crise des Gilets jaunes.