Sondage exclusif : 2,5 %, l'écart entre Le Pen et Macron n'a jamais été aussi serré, selon notre enquête quotidienne

Le duel du second tour de 2017 semble se conforter. À trois jours du premier tour, la candidate du Rassemblement National continue de progresser tandis qu'Emmanuel Macron voit sa marge d'avance être rattrapée. Le président sortant n'a plus que 2,5 points d'avance sur sa concurrente au premier tour, et 4 points au second, plaçant Marine Le Pen au plus haut durant cette campagne présidentielle.

Tous les jours jusqu'au scrutin, grâce à notre partenaire Ifop-Fiducial, nous vous proposons une photographie en temps réel des rapports de force entre les candidats. Les résultats de ce "rolling", publiés quotidiennement, permettent, tout au long de la campagne, d'avoir une idée précise des évolutions des scores des candidats. Voici les résultats de ce jeudi 7 avril.

Si l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, quelles seraient les intentions de vote des Français au premier tour, en classant les candidats du meilleur au moins bon score ?

- Emmanuel Macron, 26,5% (-0,5)

- Marine Le Pen, 24% (+0,5)

- Jean-Luc Mélenchon, 17,5% (=)

- Valérie Pécresse, 9% (=)

- Éric Zemmour, 8,5% (-0,5)

- Yannick Jadot, 4,5% (=)

- Fabien Roussel, 2,5% (=)

- Jean Lassalle, 2,5% (+0,5)

- Anne Hidalgo, 2% (=)

- Nicolas Dupont-Aignan, 1,5% (-0,5)

- Philippe Poutou, 1% (+0,5)

- Nathalie Arthaud, 0,5% (=)