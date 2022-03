Présidentielle 2022 : l'écart se resserre entre Macron et Le Pen, selon notre sondage quotidien du 25 mars

A 16 jours du premier tour de l'élection présidentielle, l'écart se réduit encore un peu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si dans la dernière ligne droite avant la présidentielle le président de la République continue de dominer le peloton, son avance s'amenuise sur la candidate du Rassemblement national, en pleine dynamique et très bien placée pour se hisser au second tour. Jean-Luc Mélenchon semble confirmer sa 3e place, tandis que Valérie Pécresse et Eric Zemmour sont au coude-à-coude.

Tous les jours jusqu'au scrutin, grâce à son partenaire Ifop-Fiducial, TF1info propose une photographie en temps réel des rapports de force entre les candidats. Les résultats de ce "rolling", publiés tous les jours en fin d'après-midi, permettent, tout au long de la campagne, d'avoir une idée plus précise des évolutions des scores des candidats. Comment ont-ils évolué depuis la veille ? Voici les résultats de ce vendredi 25 mars.

Si l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, quelles seraient les intentions de vote des Français au premier tour, en classant les candidats du meilleur au moins bon score ?