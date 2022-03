Sondage : comment expliquer la percée record de l'extrême droite dans les intentions de vote au second tour ?

"Contrairement aux précédentes élections, elle dispose de réserves de voix, et peut bénéficier d'un vote anti-Macron : peut-être que certains électeurs vont utiliser son bulletin pour montrer leur mécontentement et empêcher Emmanuel Macron de briguer un second mandat", explique Frédéric Dabi. Le front républicain, même s'il commence déjà à se dessiner, s'est considérablement affaibli depuis 2002 et même 2017 : "Jusqu'alors, cette logique d'élimination au second tour était dirigée contre Jean-Marie Le Pen puis Marine Le Pen. Désormais, elle n'en pâtit plus".

Selon le sondage rolling de ce mardi, 82% des électeurs d'Eric Zemmour au premier tour choisiraient la candidate RN au second, de même pour 29% de l'électorat de Valérie Pécresse. Elle pourrait même bénéficier du vote contestataire à gauche : 22% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 17% de ceux de Fabien Roussel et 8% de ceux de Yannick Jadot la préfèreraient en cas de duel face à Emmanuel Macron. Par ailleurs, près de la moitié de l'électorat LFI et PCF privilégierait l'abstention. Des scénarios qui restent encore hypothétiques, insiste Frédéric Dabi, qui appelle à la "prudence absolue".