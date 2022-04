Sondage présidentielle, J-5 : quels reports de voix des électeurs de Mélenchon, Zemmour, Pécresse et Jadot ?

Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en troisième position (21,95%) au premier tour, privilégient toujours le vote blanc, nul ou l'abstention. Selon notre sondage, 41% (+1) des Français ayant glissé un bulletin au nom du candidat de l'Union populaire au premier tour ne prendront pas position ce dimanche. Par ailleurs, 37% (=) de cet électorat votera pour Emmanuel Macron, et 22% (-1) pour Marine Le Pen.

Chez Yannick Jadot, la tendance est au contraire de plus en plus nette. 66% (+8) de l'électorat du candidat écologiste votera pour Emmanuel Macron au second tour, alors que le président sortant a orienté son meeting à Marseille, tenu samedi, vers l'écologie. Toujours chez les écologistes, 29% (-8) comptent voter blanc ou s'abstenir et 5% (=) choisiraient.

Les électeurs de Valérie Pécresse restent très partagés, mais le vote en faveur d'Emmanuel Macron continue de progresser (46%, +2), tandis que le vote blanc ou abstention se réduit légèrement (30%, -2), 26% (=) continuant de privilégier Marine Le Pen. En revanche, les électeurs d'Éric Zemmour penchent très majoritairement vers la candidate du Rassemblement national et respectent la consigne de leur candidat : 76% (=) voteront pour Marine Le Pen, 13% ne choisiront pas (=), et 11% voteront pour Emmanuel Macron (=).