Quelles qualités devra avoir le prochain Premier ministre d'Emmanuel Macron pour les Français ?

Les sondés sont plus attachés au fait qu'il ou elle soit un(e) élu(e) de terrain (43%) à la sensibilité écologique (40%). La personnalité choisie par Emmanuel Macron devra avoir les qualités suivantes : sincère (63%), capable de proposer des idées et des solutions (56%), apaisant (34%) et sérieux (32%). Son action devra se concentrer sur le pouvoir d'achat (77%), la sécurité (54%), les services publics (32%) et la transition écologique (31%).