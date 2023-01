Réforme des retraites : avant la seconde journée de mobilisation, 65% des Français y sont opposés

Les organisations syndicales gagnent du crédit dans cette lutte sociale, puisque leur cote de confiance grimpe de 3 points, à 50%. Plus globalement, le niveau de soutien aux manifestations et grèves reste très largement majoritaire et progresse même légèrement (73%, +2 points). Les Français se montrent notamment très favorables aux opérations ciblées de gratuité de l’énergie (78%), aux coupures d'électricité ciblées contre des milliardaires (58%). En revanche, les grèves à la SNCF pendant les vacances d’hiver sont accueillies plus fraichement (40% estiment qu’il s’agit d’une bonne chose).

In fine, 77% des Français estiment que la réforme sera adoptée au Parlement.