La cote de popularité de Macron au plus bas depuis trois ans

Alors que sa réforme met le pays sous tension depuis le début de l'année, les effets commencent à se faire ressentir pour le président. La cote de popularité d'Emmanuel Macron s'est affaissée de deux points en février pour atteindre son plus bas niveau depuis trois ans, avec 32% de Français satisfaits de son action, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche.

Alors qu'il se tient le plus loin possible des débats sur une réforme des retraites qu'il a initiée, le chef de l'État fait face à un climat politique et social bien plus hostile pour son gouvernement et sa majorité. Depuis septembre 2022, et le début de la mise en orbite de sa réforme des retraites, il a ainsi reculé de six points au total, retrouvant ainsi son niveau pré-crise du Covid. "C’est la fin d’une longue phase d’immunité présidentielle. Il retombe dans la logique classique de la Ve République, avec un chef de l’État qui paie une réforme impopulaire", explique à nos confrères Frédéric Dabin directeur général de l'Ifop.