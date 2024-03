Soumission chimique : quel objectif pour la mission gouvernementale confiée à la députée Sandrine Josso ?

Sandrine Josso vient de se voir confier une mission parlementaire de six mois sur la soumission chimique, selon les informations du Parisien. L'annonce officielle pourra avoir lieu ce vendredi 8 mars "pour le symbole", selon l'entourage de la députée. Au programme : estimation du nombre de victimes, audition des associations et des professionnels de santé, état des lieux des dispositifs existants et leur efficacité.

Son appel a été entendu. La députée Sandrine Josso viendrait d'être nommée pour prendre la tête d'une mission parlementaire de six mois sur la soumission chimique, selon les informations du Parisien. Soit le fait de droguer une personne à son insu pour abuser d’elle sexuellement ou financièrement sans qu’elle puisse réagir ou même en avoir conscience. L'annonce qui devrait être officialisée prochainement, "probablement le 8 mars pour le symbole" selon les déclarations de son entourage à BFMTV, coïncide avec celle d'un procès hors norme de soumission chimique qui s'échelonnera de septembre à décembre 2024 à Avignon.

La fille de la victime principale, qui s'est portée partie civile lors de ce procès, dénonce depuis plusieurs années ce phénomène avec son association "M'endors pas" dont Sandrine Josso est marraine de cœur. Elle-même victime de soumission chimique, cette dernière avait pour rappel porté plainte contre le sénateur Joël Guerriau qu'elle accuse de l’avoir droguée en vue de l’agresser sexuellement. C'est à son retour à l'Assemblée nationale, que la députée de Loire-Atlantique avait lancé un appel à Gabriel Attal pour que ce soit lancée une mission dédiée à ce drame de santé publique.

Quels objectifs ?

Son but ? Documenter le nombre d'agressions par soumission chimique en France. Il est aussi prévu d'auditionner des victimes, des associations qui leur viennent en aide et des professionnels de santé, mais aussi de consulter des avocats.

Figure également à l'ordre du jour de la mission, un état des lieux des dispositifs existants et de leur efficacité. Ce travail gouvernemental se fera "main dans la main" avec l'association "M'endors pas", précise BFMTV. "Notre but à la fin de cette mission, c'est que pour les victimes il n'y ait pas de deuxième combat qui suive leur agression", explique l'entourage de Sandrine Josso à nos confrères.

"La prévention, la sensibilisation que l'on doit faire à très large échelle et de façon massive, c'est de faire de la pédagogie sur la soumission chimique", a précisé de son côté auprès de Franceinfo, Caroline Darian, présidente de l’association et fille de la victime principale dans le procès qui s'ouvrira en septembre. Et de détailler : "Cela va vraiment être une mission qui va balayer de façon assez large tout le spectre des personnes qui ont un rôle à jouer essentiel dans l'accompagnement et la prise en charge de ces victimes. Aujourd'hui, là où le bât blesse, c'est véritablement en matière d'identification et surtout de prise en charge psychologique et médicale."

Pour rappel, la soumission chimique consiste en l'administration à des fins criminelles de substances psychoactives à l’insu de la victime ou sous la menace, pour commettre un crime ou un délit. Encore trop peu connu, ce fléau concerne près de 600 plaintes chaque année et neuf victimes sur dix sont des femmes.