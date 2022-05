Soupçons d'emplois fictifs : les époux Fillon fixés sur leur sort ce lundi

C'est un long chapitre judiciaire qui doit se clore ce lundi 9 mai : la cour d'appel de Paris se prononcera dans l'après-midi sur le sort de l'ancien Premier ministre François Fillon et de son épouse, dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs qui avait ébranlé la campagne présidentielle de 2017. Cinq ans de prison, dont un an ferme sous bracelet électronique, ont été requis contre l'ex-candidat de la droite.

Un temps favori, François Fillon avait finalement été éliminé au premier tour de l'élection et s'est retiré peu après de la vie politique. Il a ensuite assuré des mandats aux conseils d'administration du géant de la pétrochimie Sibur et de Zarubezhneft, spécialisés dans les hydrocarbures, qu'il a annoncé quitter fin février, après l'invasion russe en Ukraine.

Dans cette affaire, Penelope Fillon est accusée d'avoir bénéficié de trois emplois fictifs, comme assistante parlementaire auprès de son mari et de son suppléant entre 1998 et 2013, rémunérés au total 612.000 euros net sans qu'elle ait jamais effectué de tâches. François Fillon, 68 ans, et son épouse, 66 ans, qui contestent depuis l'origine tout emploi fictif, ne seront pas présents au prononcé de la décision à 13h30, pas plus que l'ancien suppléant du premier au poste de député dans la Sarthe, Marc Joulaud, 54 ans, ont indiqué à l'AFP leurs avocats.

En première instance, le 29 juin 2020, le locataire de Matignon de 2012 à 2017, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, avait été condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans ferme, 375.000 euros d'amende et dix ans d'inéligibilité, pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux. Sa femme s'était vu infliger trois ans d'emprisonnement avec sursis, 375.000 euros d'amende et deux ans d'inéligibilité, et Marc Joulaud trois ans avec sursis, 20.000 euros d'amende avec sursis et cinq ans d'inéligibilité. Le couple avait immédiatement fait appel.