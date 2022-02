Soupçons de fraudes au Congrès LR : Pécresse dénonce "une manipulation de déstabilisation grotesque"

Par ailleurs, Valérie Pécresse a pointé du doigt "un président qui se planque à l'Élysée, qui ne veut pas débattre de son bilan", et réclame "un débat avec Emmanuel Macron". "Quand on arrive en campagne le 5 mars et que l'élection est le 10 avril, on doit au moins, c'est une question de décence de respect, avoir un débat sur le fond", a lancé la candidate. "C'est un scandale qu'on puisse déclarer sa candidature aussi tard. Si je suis présidente de la République, ce sera au moins trois ou quatre mois avant".