Un enfant agressé toutes les trois minutes : une campagne choc contre l'inceste et les violences sexuelles

"C'est la première fois qu'un gouvernement utilise le mot 'inceste' dans une campagne, la première fois qu'il parle de ces violences sexuelles au sein de la famille", a-t-elle expliqué auprès de l'AFP. La dernière campagne gouvernementale sur la pédocriminalité remontait à 2002 et n'évoquait pas l'inceste.

Le juge Edouard Durand, coprésident de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), associée à la conception de la campagne, la juge "courageuse". Elle "ne cherche pas à minimiser la réalité et la peur, la souffrance d’un enfant". Selon lui, "il est fondamental que par cette campagne, le gouvernement dise 'l'inceste existe' et 'c'est un problème public, et pas privé'. La tentation de chacun est de se dire 'ça ne me regarde pas, je ne veux pas me mêler des affaires des autres'".