"Nous ne sommes pas des panneaux publicitaires ambulants" : des influenceurs interpellent les députés

Et alors que la vente des produits sans aucun encadrement et la conduite des influenceurs, à l’audience vertigineuse (6 millions de personnes suivent par exemple Enjoy Pheonix sur Instagram), est dans le viseur du gouvernement, les signataires de la tribune contre-attaquent : "Nous avons une ligne éditoriale et construisons nos contenus dans ce sens. Nous travaillons avec des marques, des organisations, des institutions qui nous ressemblent parce que nous partageons leurs valeurs. Nous ne sommes pas des panneaux publicitaires ambulants". Quitte à mettre en avant leur goût pour l’entrepreneuriat et les marques françaises.

Mi-février, Bruno Le Maire avait déjà prévenu les influenceurs qu’ils allaient bientôt être soumis aux mêmes règles que les médias traditionnels. Ce qui pourrait concerner les 150.000 personnes détenant ce statut et actuellement recensées en France.