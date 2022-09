Stéphane Séjourné : 5 choses à savoir sur le patron du parti Renaissance, ex-LaREM

Elu député européen en 2019, Stéphane Séjourné est président du groupe Renew, troisième force politique du Parlement européen, depuis octobre 2021. Au sein du groupe Renew Europe, l'eurodéputé était déjà à la tête de la délégation française, qui rassemble les élus du parti présidentiel et de ses alliés Modem et Agir, soit 23 membres au total. Il a pris la suite du Roumain Dacian Ciolos, appelé à constituer un gouvernement dans son pays, et était le seul candidat en lice après le retrait de la Néerlandaise Sophie In't Veld.