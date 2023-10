La venue d'Ursula von der Leyen au campus de rentrée de Renaissance fait polémique

Mais cette visite et cette prise de parole à Bordeaux sont critiquées. Les Arméniens de France accusent la présidente de la Commission européenne de "complicité active" dans les événements en cours dans l'enclave du Haut-Karabakh. Dans un communiqué publié mercredi, le Conseil national des Conseils de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF) "dénonce avec la plus grande fermeté" cette invitation, une "faute grave". Il juge qu'Ursula von der Leyen a "une lourde part de responsabilité dans l'entreprise de nettoyage ethnique réalisée contre les Arméniens du Haut-Karabakh".

Pour quelle raison disent-ils cela ? Le 18 juillet 2022, alors que l'UE cherchait à diversifier ses approvisionnements en hydrocarbures en remplacement du gaz et du pétrole russes, Ursula von der Leyen avait signé à Bakou un "nouveau protocole sur un partenariat stratégique" énergétique avec l'Azerbaïdjan. L'accord gazier a "non seulement fourni à l'Azerbaïdjan les moyens financiers de son effort de guerre contre les Arméniens, mais a également servi de caution politique et morale à ses agissements criminels", pointe le CCAF. Cet accord est également critiqué par la droite et l'extrême droite.