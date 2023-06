Suicide de Lindsay : quels numéros contacter en cas de harcèlement ou cyberharcèlement scolaire ?

Le 3020 est à disposition des parents, des élèves et des professionnels pour déclarer une situation de harcèlement. Ce numéro d’appel gratuit est opéré par l’École des parents et des éducateurs d’Île-de-France, subventionné par le ministère de l’Éducation nationale. Il propose écoute, conseil et orientation aux appelants. Lorsque les situations de harcèlement sont repérées au cours de l’entretien téléphonique et avec l’accord des personnes concernées, elles sont transmises aux référents harcèlement de l’Éducation nationale grâce à une application sécurisée fournie par le ministère. Il est possible de joindre le 3020 du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi.

En cas de cyberharcèlement, il faut appeler le 3018. Il s'agit d'un numéro vert national de prise en charge des victimes de cyberharcèlement à l’école. 100% anonyme, gratuit et confidentiel, il est ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h. Il peut obtenir le retrait de contenus illicites en ligne.