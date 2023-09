Harcèlement à l'école : devant les recteurs, Gabriel Attal exige un "électrochoc à tous les niveaux"

À l'origine de cette réunion, se trouvent des échanges de courriers entre la famille de Nicolas, le proviseur de son lycée de Poissy et le rectorat de Versailles. Dans ces courriers envoyés avant la mort du garçon, le rectorat jugeait "inacceptables" des propos des parents qui auraient "remis en cause" l'attitude des personnels de l'établissement. Il demandait également aux parents d'adopter une "attitude constructive et respectueuse" à son égard, en leur rappelant les risques pénaux d'une dénonciation calomnieuse.

Le ton de ces missives a suscité de vives réactions du gouvernement samedi. La Première ministre Elisabeth Borne l'a qualifié de "choquant" et Gabriel Attal de "honte". Ces commentaires montrent que Nicolas est enfin "reconnu dans sa souffrance et son harcèlement", a dit sa mère à l'AFP, mais pour autant ils ne la dissuadent pas d'une éventuelle action en justice. "Avant de prendre cette décision, nous attendons les résultats des enquêtes et les actions qui seront menées par le gouvernement".