Suivez l'interview de Gérald Darmanin en direct sur LCI

Gérald Darmanin quittera-t-il son ministère après les Jeux olympiques, comme il a pu le sous-entendre ? "Je suis concentré sur les JO et ensuite le Président fera son choix, soit il continuera avec le même ministre de l'Intérieur pour faire d'autres réformes (...) soit il changera de ministre de l'Intérieur et je serai heureux d'avoir servi mon pays." "Je suis d'une grande loyauté au Président et s'il veut que je sois son ministre jusqu'au dernier jour de son quinquennat je le serai", a assuré Gérald Darmanin, qui avait pourtant déjà laissé entendre qu'il avait d'autres envies.