Superprofits : qu'est-ce que le référendum d'initiative partagée auquel la Nupes veut recourir ?

"Nous avons même commencé, ce qui va nous donner de l’avance", a-t-elle ajouté, faisant référence à la pétition lancée par le mouvement de Jean-Luc Mélenchon pour taxer les superprofits. Le 28 août dernier, l’ancien député s’était déclaré favorable à l’idée du Premier secrétaire du PS Olivier Faure d’un référendum d’initiative partagée (RIP) sur la taxation des superprofits. "Si le groupe accepte une motion référendaire, tous les Insoumis se mobiliseront pour rassembler les 4 millions et demi de voix nécessaires", avait-il ajouté.

Il faudra toutefois un peu plus de voix citoyennes que cela ; en effet, pour voir le jour, la procédure doit être soutenue par au moins 20% des parlementaires (185) et 10% du corps électoral, soit 4,8 millions de signatures (48,7 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales aux dernières élections). Tous les citoyens inscrivent sur les listes électorales peuvent soutenir la proposition pendant les neuf mois qui suivent l’ouverture du recueil des soutiens. Si la proposition de loi n’est pas examinée par les deux assemblées dans les six mois, le président de la République la soumet au référendum.