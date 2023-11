Suppression de l'aide médicale d'État : 3500 médecins promettent de "désobéir"

Ce texte a été initié par deux psychiatres chefs de service dans les hôpitaux Henri Mondor de Créteil et le CHI de Créteil, les Pr Antoine Pelissolo et Jean-Marc Baleyte. "Je resterai indifférent à leurs conditions sociales ou financières, ainsi qu'à leur langue et leur nationalité", promettent les signataires. "La déontologie prescrit le juste soin pour chaque personne qui me consulte. La sagesse dénonce la faute éthique et en passant l'erreur épidémiologique", poursuivent-ils. Avant de conclure : "patients d'ici et d'ailleurs, ma porte vous est ouverte. Et le restera".

"Beaucoup de médecins libéraux ont signé, généralistes ou spécialistes. S'ils reçoivent un patient non couvert, ils ne seront pas payés. C'est une prise de position très forte", explique le Pr Pelissolo. "Dans les hôpitaux, c'est bien une désobéissance. Je peux ne pas déclarer une consultation. Dans le cas d'une hospitalisation, ce sera aux frais de l'hôpital. C'est ma décision même si c'est contre les règles habituelles de l'hôpital."

"Je les comprends, le gouvernement se battra pour qu'ils n'aient pas à exercer de désobéissance civile", a réagi ce dimanche le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, interrogé sur franceinfo. "L'AME est un dispositif de santé publique, nous ne basculerons jamais dans un dispositif type aide médicale d'urgence. Si nous renvoyons tout sur l'hôpital, nous allons faire une erreur énorme."