Sur LCI, Sandrine Rousseau "invite Emmanuel Macron à la modestie car la situation devient explosive"

Un an après sa réélection, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas dans les sondages. Les efforts déployés par le chef de l'État pour clore le chapitre des retraites et fixer de nouvelles perspectives de réformes n’impriment pas auprès des Français. Pour Sandrine Rousseau, la posture du président en est la cause principale."Quand on est dans une telle brutalité, un tel affrontement, on favorise, évidemment, quelque chose qui est de l’ordre de la colère pure", soutient l'élue, appelant Emmanuel Macron à un changement d'attitude.

"Je pense qu’il n’en est pas capable, mais je l’invite à de la modestie, parce que la situation devient si tendue qu’elle devient explosive. Le peuple est dans une telle colère, un tel désespoir et un tel sentiment d’humiliation que les choses vont se tendre fortement", souligne-t-elle. "Il ne parle que de lui et moi j'aimerais qu'il parle du peuple", poursuit-elle, évoquant l'interview du chef de l'État, dimanche dans les colonnes du Parisien, où Emmanuel Macron dessine la suite de son mandat.