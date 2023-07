Nouveaux délits, excès de vitesse, drogue au volant... le plan du gouvernement pour la sécurité routière

Réduire le nombre d'accidents, sanctionner plus durement les comportements dangereux et mieux accompagner les victimes : voilà les ambitions du gouvernement. Rappelant que 3267 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route en 2022 et que plus de 16.000 ont été grièvement blessées, la Première ministre a annoncé, à l'issue d'un Comité interministériel de la sécurité routière (CISR), un certain nombre de mesures pour "une politique publique de sécurité routière qui garantisse la sécurité de chacun et n'oppose pas les usagers entre eux". Voici lesquelles.