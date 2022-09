Taxe sur les superprofits : le PS dépose sa proposition de référendum d'initiative partagée

Ce sera l'un des combats de rentrée de la Nupes. Ce mercredi 21 septembre, les députés socialistes déposent à l'Assemblée nationale une proposition de loi référendaire sur la taxation des superprofits. Le but est de taxer les entreprises qui "au fond, ont gagné de l'argent, non pas parce qu'ils ont innové, non pas parce qu'ils ont fait des gains de productivité, mais parce que les circonstances et la guerre ont créé de la rente", a rappelé le patron des députés socialistes Boris Vallaud en début de semaine auprès de Public Sénat.