Taxe sur les superprofits : ouverture d'une mission flash à l'Assemblée nationale

Elle permettra de "faire le point sur le sujet, d’avoir un état des lieux et de voir ce qu’on peut faire d’un point de vue législatif pour mettre en place une taxation sur les superprofits", a expliqué Manuel Bompard ce mardi sur Sud Radio. "Pourquoi il faut mettre une taxe sur les superprofits ? Car il y a un certain nombre de grandes entreprises qui ont généré des profits gigantesques en profitant de la situation et de l’augmentation des prix et il est normal qu’elles participent à la solidarité nationale", a rappelé le député des Bouches-du-Rhône.

La mission durera "à peu près un mois", a indiqué Manuel Bompard. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est qualifiée de "mission flash", il ne s'agit ni plus ni moins que d'une mission d'information mais réduite dans sa durée.

Plusieurs auditions devraient avoir lieu, notamment de patrons de grandes entreprises du secteur de l’énergie, des hydrocarbures et du fret maritime comme Engie, l’armateur CMA-CGM et Total. Un état des lieux de ce qui se fait ailleurs en Europe devrait également être dressé.