Taxe sur les superprofits : l'idée fait son chemin dans la majorité

Pourtant ce lundi 5 septembre, une voix au sein de la majorité est venue plaider en ce sens. Sur France Inter, la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a estimé qu’il fallait envisager cette solution, "pas nécessairement (…) sous forme d’une taxation, mais je pense qu’il faut qu’on trouve un dispositif", par exemple une contribution exceptionnelle ou l’alimentation d’un fonds, a-t-elle expliqué.

"Je pense qu’il faut que l’on regarde comment rétablir plus d’équité et de justice. A l’Assemblée nationale nous avons lancé une mission d’information rassemblant opposition et majorité pour savoir comment nous traitons cette question. Je pense que cette question doit être traitée et nous ne pouvons pas ne rien faire et laisser cette situation perdurer", a-t-elle ajouté, constatant que la conjoncture actuelle a permis à des entreprises de voir leurs bénéfices "augmenter de façon exponentielle" quand dans le même temps elle a entraîné "des difficultés pour les Français pour subvenir à leurs besoins primaires".