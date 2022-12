Tensions au sein de La France insoumise : Alexis Corbière en "radical désaccord" avec la nouvelle direction

Si Alexis Corbière dit ne pas être candidat pour intégrer les 21 membres de la direction dirigée par le député Manuel Bompard, il souhaite en revanche que sa sensibilité, celle d'"un républicain, social, écologique, attaché à la laïcité émancipatrice authentique qui essaie de rattacher le combat que nous menons à une histoire politique", soit représentée. "François Ruffin ou Clémentine Autain disent des choses stimulantes, d’autres dans lesquelles je ne me reconnais pas. Tous ces tempéraments forts, et d’autres encore, doivent se retrouver dans une équipe de direction pensante", déclare-t-il aussi, alors que ces deux personnalités ne sont elles non plus pas présentes dans le nouvel organigramme.

"Je ne reprocherai jamais à mes amis d’avoir pris la parole, dans la presse, vu que c’était la seule façon de se faire entendre pour modifier le travail qui nous a été présenté", lance également l'élu de Seine-Saint-Denis, tacle adressé directement à Jean-Luc Mélenchon, qui avait peu apprécié que Clémentine Autain formule ses critiques auprès du journal Libération dimanche dernier, et en fasse la Une.