Taïwan : le soutien de Jean-Luc Mélenchon à la Chine divise la Nupes

Dans la foulée, le parti écologiste a signé un communiqué afin de rappeler son soutien à "la population taïwanaise et à la démocratie taïwanaise". Dénonçant l'attitude de la Chine, EELV a assuré que la nouvelle escalade dans la région était de la seule responsabilité de la puissance chinoise. "Le narratif d’'une seule Chine' nourrit la propagande du régime autoritaire et anti-démocratique chinois", est-il également ajouté, dénonçant clairement le fait que "la Chine est une dictature".

EELV demande par ailleurs une réponse forte de l'Union européenne, mais aussi du gouvernement, condamnant dans le même temps "l'attentisme" de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna et demandant une convocation de l'ambassadeur de Chine en France. Sur BFMTV mercredi, celui-ci avait affirmé vouloir "réunifier et rééduquer" Taïwan. "Ces menaces à peine dissimulées, en direct à une heure de grande écoute, ne sauraient rester ignorées", est-il martelé dans le communiqué.