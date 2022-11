Assemblée nationale : veste obligatoire et cravate recommandée pour les députés

"Le bureau de l'Assemblée vient de voter le port de la veste obligatoire pour les députés. Incroyable sens des priorités. Heureusement qu'on n'a pas 10 millions de pauvres dans notre pays", a ironisé Damien Maudet sur Twitter. Clémentine Autain a regretté le retour d'une "police sexiste du vêtement". "L'obligation de la veste et la recommandation de la cravate pour les hommes peut faire sourire mais elle symbolise un mouvement de fond de normalisation", a-t-elle ajouté. Il y a quelques semaines, Louis Boyard avait pointé "une forme d'arrogance vestimentaire et comportementale d'un nombre de plus en plus important de députés, en particulier chez LaREM, LR et RN", et avait réclamé "l'interdiction des costumes aux prix indécents".