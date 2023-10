Tests osseux, suppression d'allocations... Ces propositions de loi RN inapplicables ou inefficaces

Autre texte proposé par les députés d'extrême droite : renforcer le contrôle de minorité pour les étrangers. Le texte, qui a lui aussi été rejeté en commission ce mercredi, veut autoriser la pratique de tests osseux "à l’égard des individus qui ne détiennent pas de document d’identité valable et dont la minorité alléguée ne paraît pas vraisemblable, et à leur appliquer, à défaut pour eux de s’y soumettre, une présomption de majorité". Le but du RN est d'écarter de l'Aide sociale à l'enfance ceux qui n'y auraient pas le droit en trichant sur leur âge pour en bénéficier. En novembre 2022, alors que les candidats à la présidence LR Eric Ciotti et Bruno Retailleau défendaient l'utilisation des tests osseux pour éviter que des migrants majeurs bénéficient du statut de "mineurs non accompagnés", TF1info s'était penché sur leur fiabilité.

Aujourd'hui en France, les tests osseux sont pratiqués en cas de litige entre l'Aide sociale à l'enfance et la personne bénéficiaire suspectée de majorité. Mais selon l'ONG Human Rights Watch, "la marge d’erreur [d'un test] peut varier de 18 mois à 3 ans". En 2015, le Défenseur des droits expliquait que "la fiabilité des examens est très contestée, dans la mesure où ils comportent une marge d’erreur importante. Il est impératif aujourd’hui de recourir à d’autres méthodes de détermination d’âge, respectueuses des droits de l’enfant". Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) évoquait "un risque d’erreur majeur à l’égard d’enfants non caucasiens, originaires d’Afrique, ou d’Asie, dont le développement osseux peut être tout à fait hétérogène par rapport aux références anglo-saxonnes", généralement prises en référence. Et selon l'Académie de médecine, la technique est encore moins fiable entre 16 et 18 ans.