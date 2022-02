Tickets restaurant : le plafond à 38 euros maintenu jusqu'à la fin juin

La mesure devait prendre fin le 28 février. Depuis le 12 juin 2020, le plafond journalier des tickets restaurants a été relevé de 19 à 38 euros pour soutenir l'activité de la restauration, en pleine crise sanitaire. Ces titres de paiement permettent aux salariés de payer leur repas, s'ils n'ont pas de cantine ou de restaurant d'entreprise. Alors que le dispositif de doublement du plafond pour une utilisation unique dans la restauration - les supermarchés et magasins alimentaires n'ayant pas bénéficié du relèvement - devait s'arrêter à la fin du mois en cours, il va finalement être prolongé jusqu'à l'été.

"C'est très important pour nos amis restaurateurs. Ils ont encore été pénalisés les semaines dernières par des contraintes et des restrictions", a indiqué le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, invité de RMC et BFMTV, mercredi 23 février. Le patron de Bercy a ainsi annoncé que le doublement du plafond à 38 euros "sera maintenu jusqu'à la fin juin". L'utilisation des titres-restaurant sera également possible le week-end et les jours fériés, comme c'est le cas actuellement.