TikTok : les "zones d'ombre" de l'appli dans le collimateur des sénateurs

Elle sera composée de 19 sénateurs de tous bords, dont les noms seront connus le 1er mars, et pourrait se tenir jusqu'à l'été, a indiqué le sénateur de l'Allier ce jeudi lors d'une conférence de presse au Sénat. "Je ne me fais pas d'illusion, on ne va pas mettre à jour le fonctionnement des algorithmes des réseaux sociaux en général et TikTok en particulier", a-t-il expliqué. "Mais je voudrais avancer dans le démêlement des fils et essayer de dévoiler un certain nombre de zones d'ombres", a expliqué le sénateur.