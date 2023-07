Tour de France : quel président de la République aime le plus le vélo ?

Mais des trois derniers présidents de la République, le plus mordu de vélo est sans conteste Nicolas Sarkozy, qui dit faire quelque 3000 kilomètres par an. Les images du chef de l'État en tenue de cycliste, suant, pédalant sur les routes varoises pendant ses séjours au Cap Nègre ont été vues par tous les Français. Bien sûr, il a suivi toutes les étapes du Tour de France pendant son mandat, mais son histoire avec ce sport est bien plus personnelle. "J'ai toujours vécu à l'heure du cyclisme. J'aimais tellement ça que, à 14 ans, quand tous mes copains se sont acheté une mobylette, moi, je me suis offert un vélo", racontait-il au Parisien en 2015. Nicolas Sarkozy attrape le virus un an auparavant, alors qu'en vacances à Royan avec sa maman, il a l'occasion de rencontrer les coureurs qui font étape dans la ville, et à qui il fait noircir son carnet d'autographes.

L'ex-chef de l'État n'a jamais voulu voir le cyclisme comme un sport sale, refusant de condamner son ami Lance Armstrong ou l'équipe Festina face aux accusations de dopage. "Je ne comprends pas pourquoi on s'acharne sur eux avec une telle méchanceté, une telle cruauté", dit-il encore au Parisien. À la question de savoir si le Tour est propre, il répond : "Je veux le croire. Je ne connais pas un sport qu'on contrôle davantage que le cyclisme."