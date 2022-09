À Paris, la taxe de séjour bientôt plus chère pour les touristes les plus riches ?

Les touristes sont dans le viseur de la mairie de Paris. Dans un rapport publié mardi et intitulé "Avenir des finances locales à Paris : des propositions pour un système plus juste, plus social et écologique", des élus issus de la majorité parisienne préconisent de "déplafonner la taxe de séjour sur les palaces et les hôtels de luxe" et de "porter le montant de la taxe de séjour sur les meublés touristiques au même niveau que celui des palaces". Aujourd'hui la taxe est de 5 euros pour un séjour en place, et entre 1 euro et 3,75 euros pour un séjour dans un meublé touristique de 1 à 5 étoiles.