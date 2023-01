"Tout est fait pour que vous ayez une retraite" : le message de Brigitte Macron aux jeunes au 20H de TF1

Invitée du 20 heures de TF1 pour lancer l'opération Pièces Jaunes ce lundi 9 janvier, Brigitte Macron a tenu à adresser un message aux jeunes concernant la réforme des retraites. "Ce que me disent les plus jeunes c'est : 'De toute façon, on n'aura pas de retraite.' Moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes : tout est fait pour que vous ayez une retraite", a déclaré la Première dame.