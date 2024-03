Trafic de drogue : des opérations "Place nette XXL" lancées à Lille et dans plusieurs villes de France

Le ministère de l'Intérieur a annoncé ce lundi le lancement simultané de plusieurs opérations anti-drogue "Place nette XXL" sur le territoire français. Gérald Darmanin se rend lui-même à Lille pour assister à la présentation de l'opération dans la métropole du Nord.

Elles doivent éradiquer les trafics de drogue qui pourrissent la vie de plusieurs villes. La semaine dernière à Marseille, le président de la République avait lancé l'opération "Place nette XXL" lors d'un déplacement surprise dans la cité phocéenne. Ce lundi, trois seront lancées de façon simultanée dans plusieurs villes françaises, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin lui-même se rend dans le Nord pour assister à la présentation de l'opération dans la métropole lilloise. Une autre devrait avoir lieu à Dijon.

4000 points de deal dénombrés en France

L'opération "XXL" menée à Marseille "est la première d'une dizaine d'opérations" dans d'autres villes françaises, avait annoncé le chef de l'État mardi dernier. Lancées depuis septembre 2023 dans plusieurs villes de France pour démanteler les 4000 points de deal dénombrés dans le pays, les opérations "Place nette" permettent de mobiliser des forces de l'ordre jour et nuit pour empêcher un réseau de se réinstaller, en lien avec la justice.

Les versions "XXL" entraînent la mobilisation d'effectifs plus importants. Selon la préfecture, 900 policiers, gendarmes et douaniers, avaient été mobilisés au premier jour de l'opération à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Trois jours après le lancement de l'opération, 22 kilos de stupéfiants avaient été saisis, 71 personnes placées en garde à vue, plus de 385.000 euros en liquide ou en avoirs et quatre armes saisies.