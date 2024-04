Trafic de drogue : vers un statut protégé pour les "nourrices" ?

Invitée de "Bonjour ! La Matinale TF1", la secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté, Sabrina Agresti-Roubache, a annoncé, lundi 8 avril, vouloir "un statut particulier" pour les "nourrices". Un dispositif sur le modèle du repenti pour "protéger" les femmes isolées, impliquées "de force" dans le trafic de stupéfiants, et leurs enfants. Un procédé qui doit aussi permettre d'aller "chercher l'information là où elle est" afin de pouvoir remonter les enquêtes.

Les trafiquants les "embauchent" pour veiller sur leurs marchandises. Dans le trafic de stupéfiants qui gangrène de plus en plus de quartiers de l'Hexagone, ces pères et, bien plus souvent, ces mères de famille sont un maillon essentiel de la chaîne. En échange d'une compensation pécunière, ces personnes sans histoire, mais appâtés par le gain, car généralement confrontés à une grande précarité, gardent chez eux, en lieu sûr, de la drogue, des armes, de l'argent ou des documents pour le compte des dealers. On les appelle communément des "nourrices".

"Ce sont plutôt des femmes isolées, 30% dans les quartiers prioritaires. Dans la très grande majorité des cas, et ce sont la police et la justice qui le disent, elles sont forcées", a affirmé la secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté, Sabrina Agresti-Roubache, invitée d'Adrien Gindre dans "Bonjour ! La Matinale TF1", lundi 8 avril. "C'est plutôt des victimes que des coupables, (...) mais elles ne parlent pas. Ce que je veux, c'est qu'elles puissent parler. Mais pour parler, il ne faut pas avoir peur. Il faut les protéger."

"Je suis pour un statut, comme pour le modèle du repenti, j'en ai parlé avec le garde des Sceaux (Éric Dupont-Moretti, ndlr), de permettre à ces femmes d'être protégées, elles et leurs enfants", a indiqué la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, engagé dans une lutte intense contre le trafic avec plus de 7000 interpellations en six mois dans le cadre des opérations "Place nette", qui ont permis de saisir 3,6 tonnes de drogues, des centaines d'armes et plus de 11 millions d'euros d'avoirs.

"On est responsable (...), mais c'est compliqué quand vous n'avez pas ou très peu de revenus, avec des conditions sociales très difficiles, des enfants à charge, dans un quartier compliqué. J'estime qu'il y a des circonstances qui doivent nous questionner", a expliqué l'ex-députée Renaissance.

"C'est quoi la finalité (de ce statut) ? Protéger les mères et leurs enfants, et aller chercher l'information là où elle est, et pouvoir mener les enquêtes. (...) Comment vous remontez des enquêtes, si vous n'avez pas des gens qui parlent, si vous n'allez chercher l'information là où elle est ? L'information est chez elles", a-t-elle insisté. "Il faut s'émanciper du volet moral, parce que trop longtemps, on a fait ça en disant que du moment où quelqu'un a participé à un délit ou un crime en bande organisée, on ne veut pas entendre sa parole et il ne peut servir à rien. Non, ça va servir à la justice."