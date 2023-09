Transition écologique : des députés français proposent de taxer les hauts patrimoines européens

Taxer les plus riches pour financer la transition écologique. L'idée n'est pas nouvelle, mais cette fois-ci, elle propose de mettre en place ce prélèvement au niveau européen, et elle émane d'un député de la majorité. Dans un rapport sur la fiscalité du patrimoine qui sera présenté ce mardi en commission des Finances de l'Assemblée nationale, le chef des députés MoDem, Jean-Paul Mattei, et le député communiste Nicolas Sansu, proposent de financer la transition écologique par une "taxation exceptionnelle" et "temporaire" au niveau européen sur le patrimoine des contribuables les plus riches.